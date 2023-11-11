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فنانة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب أزمتها الصحية
فنانة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب أزمتها الصحية
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فنانة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب أزمتها الصحية

فن

2023-11-11 | 04:14
فنانة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب أزمتها الصحية
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب أزمتها الصحية

بكت الممثلة المصرية حنان مطاوع خلال إطلالتها في برنامج تلفزيوني، أثناء حديثها عن أزمة صحية ألمّت بها قبل أشهر.

وفي التفاصيل، لم تتمالك حنان دموعها خلال سرد تفاصيل قصتها عندما شخصّت حالتها بشكل خاطئ على أنها مصابة بورم سرطاني، نسبة النجاة منه قليلة، مضيفة أن "أعراض المرض بدأت منذ أربعة أشهر، عندما شعرت حينها بضيق في التنفس، وفقدت صوتها لفترات طويلة بسبب الزكام، كما تضخمت رقبتها جداً".

هذا وأكدت مطاوع خضوعها لتصوير أشعة، ما جعلها تقلق وتدخل في دوامة من الوهم والخوف، معقبة: "الموضوع تضخم أوي وأخد منحنى آخر وقيل لي أشياء.. أنا وزوجي مبقناش عارفين نعمل إيه وبدأت أعمل مسح ذري.

وأوضحت أن الفحوصات بينت إصابتها بمرض الغدة الدرقية وخضعت لعمل جراحي واستأصلتها، معقبة: "شلنا من رقبتي نصف كيلو".

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