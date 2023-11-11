ريهام حجاج في "العمرة" مع زوجها.. هذا ما قالته

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تمت مشاركة منشور بواسطة Riham Hagag (@rihamhagag)
تمت مشاركة منشور بواسطة Riham Hagag (@rihamhagag)
فُجع الوسط الإعلامي اللبناني، بوفاة الإعلامي القدير جان خوري، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، والذي عرفه اللبنانيون مذيعًا مميزًا بحضوره وثقافته ومحاورًا لبقًا في تلفزيون لبنان.
بكت الممثلة المصرية حنان مطاوع خلال إطلالتها في برنامج تلفزيوني، أثناء حديثها عن أزمة صحية ألمّت بها قبل أشهر.
قال بطل مسلسل "الخائن"، الممثل اللبناني ايلي متري في أحدث منشورٍ له عبر انستغرام، وجاءت رسالته بمثابة اعتذار من زوجته الّتي سامحته على أفعاله في السنوات الماضية