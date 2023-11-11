ريهام حجاج في "العمرة" مع زوجها.. هذا ما قالته

شاركت الفنانة المصرية ريهام حجاج، متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي صوراً من رحلتها إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وفي التفاصيل، نشرت ريهام على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، صورة تجمعها بزوجها وهما يرتديان ملابس الإحرام، وكتبت: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم استجب لدعائنا، ودعاء المؤمنين يارب".

وحظيت الصور بإعجاب الجمهور، كما انهالت التهاني والمباركات بالتعليقات، متمنين لها ولأسرتها عمرة مبرورة، وأن يديم الله عليهم السعادة والصحة.