وفاة اعلامي لبناني شهير ورولا حمادة تنعاه بتأثر

فُجع الوسط الإعلامي اللبناني، بوفاة الإعلامي القدير جان خوري، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، والذي عرفه اللبنانيون مذيعًا مميزًا بحضوره وثقافته ومحاورًا لبقًا في تلفزيون لبنان.

