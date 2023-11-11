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زينة مكي تظهر مكان اصابتها في ظهرها وهذا ما كشفته
زينة مكي تظهر مكان اصابتها في ظهرها وهذا ما كشفته
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زينة مكي تظهر مكان اصابتها في ظهرها وهذا ما كشفته

فن

2023-11-11 | 07:07
زينة مكي تظهر مكان اصابتها في ظهرها وهذا ما كشفته
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Aljadeed
زينة مكي تظهر مكان اصابتها في ظهرها وهذا ما كشفته

كشفت الممثلة اللبنانية زينة مكي عن انتهاء تصوير وإخراج فيلم قصير، يحمل عنوان "أنحني دون أن ينكسر"، الذي يسلط على معاناتها من انحناء عمودها الفقري، وقررت تأجيله بسبب الأحداث في فلسطين.

وفي التفاصيل، نشرت زينة مكي صورة لها، على حسابها عبر "انستغرام"، تظهر منطقة الظهر، إذ بدا واضحاً المكان الذي وضعت فيه الأسياخ الحديدية.
وأرفقت زينة الصورة بالتعليق التالي: "في اليوم الأول من شهر اكتوبر 2023 قمت بإخراج فيلم قصير، أردت أن أهديه إلى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت، ويعانون من أوجاع وحالات صحية".
وقالت زينة إنها أرادت من خلال هذه المبادرة أن يكون هذا العمل بمثابة بصيص أمل لعدد من الأشخاص الذين يعانون من المشكلة نفسها.
وأوضحت: "عشان هيك بحب شغلي.. لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة والتصوير والرقص. أردت أن أقدمه كهدية إلى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطروا (مثلي) إلى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ وبراغٍ من حديد".
وأضافت الممثلة اللبنانية، أنها اضطرت إلى العودة عن قرارها بنشر الفيلم في ظل الأحداث الأخيرة في فلسطين، خاصة أنها شعرت بانكسار كبير بعد السابع من أكتوبر، ما جعلها تشعر بسخافة حالتها، في ظل استهداف العدو الاسرائيلي للشعب الفلسطيني، حيث قالت: " شعرتُ بسخافة حالتي و وجعي أمام ما يحصل.
 

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