حسن الرداد يستذكر عائلته الراحلة وهذا ما طلبه من الجمهور

استذكر الممثل المصري حسن الرداد أفراد عائلته الراحلين، والده ووالدته وشقيقه فادي، طالباً من الجمهور الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

وفي التفاصيل، شارك حسن على حسابه عبر "انستغرام" صورة جماعية، تضم صورة لوالدته وشقيقه فادي، كما تضمنت صورة ظهر فيها مع والده ووالدته في طفولته.

وأرفق الصور بدعاء رجى الله فيه لهم المغفرة والرحمة، قائلاً: "اللهم ارحم أبي وأمي واخي واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك مع الصديقين والصالحين والشهداء وحسن اولئك رفيقا". وأضاف طالباً من الجمهور الدعاء لهم:"أرجو الدعاء لعائلتي".