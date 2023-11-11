حسن الرداد يستذكر عائلته الراحلة وهذا ما طلبه من الجمهور

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A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لمقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد وطليقها طوني أبو جودة مع ابنتهما "ليا".
فاجأ الممثل العراقي الكسندر علوم، زوج الفنانة العراقية رحمة رياض، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر منصة "اكس"، بتصريح حمل في طياته رسالة غير متوقعة، ما اثار الكثير من التساؤلات.
فاجأت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، في احدث ظهور لها.