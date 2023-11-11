نيكولا معوض يعلنها: انا الممثل اللبناني الاول في مصر

حلّ النجم اللبناني نيكولا معوض ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، ليتحدث عن قصة نجاحه وانطلاقته من الصفر.



وقفنا مع نيكولا على محطات عدة في مسيرته، من "روتانا كافيه" وصولاً إلى نجاحه في "روبي" و"لعبة الموت" و"الثمن" و"العودة" وغيرها من الأعمال، كـ "ع الحلوة والمرة" الذي جمعه بالممثلة باميلا الكيك، و"خيط حرير" الذي حقق فيه نجاحا رائعا مع الممثلة مي عز الدين.

وكان لا بد وأن نقف مع نيكولا على فيلمه العالمي His Only Son والذي أدى فيه مشهدا مثيرا للجدل تصدر حديث الناس، كما أعلن أنه الممثل اللبناني الأول في مصر.

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