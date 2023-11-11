نيكولا معوض عن المثليين: هيدا مش انفتاح!

وخلال حلوله ضيفا مع الإعلامي علي ياسين في "كتاب الشهرة"، روى نيكولا قصته الملهمة وكيف حقق أهدافه وأحلامه دون خوف أو استسلام.محطات ناجحة عدة وقفنا عليها مع نيكولا معوض، الذي كشف الكثير من الاسرار.تابعوا الحلقة كاملة على الرابط التالي.