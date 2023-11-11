نيكولا معوض عن المثليين: هيدا مش انفتاح!

رغم تحقيقه نجاحا باهرا في مسلسل "النار بالنار" الذي عُرض في الموسم الرمضاني من العام 2023، يغيب الممثل اللبناني جورج خباز عن دراما رمضان 2024 بسبب انشغاله بتحضير عمل جديد له.
اقلقت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، جمهورها ومحبيها على صحتها، بعد ان ظهرت بنحافة زائدة في مجموعة صور شاركتها مع متابعيها عبر خاصية القصص الصيرة على حسابها عبر انستغرام.
تحدّث الكوميدي باسم يوسف عن كواليس مقابلتيه الشهيرتين مع الاعلامي البريطاني بيرس مورغان اللواتي دارتا حول الاحداث في قطاع غزة، وذلك خلال حلوله ضيفا ضمن أمسية حوارية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.