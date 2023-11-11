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كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليا
كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليا
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كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليا

فن

2023-11-11 | 10:09
كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليا
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Aljadeed
كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لمقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد وطليقها طوني أبو جودة مع ابنتهما "ليا".

وفي التفاصيل، احتفل الإعلاميان اللبنانيان كارلا حداد وطوني أبو جودة، رغم انفصالهما، بعيد ميلاد ابنتهما "ليا" البالغة من العمر 14 عامًا معًا، في حفلة صغيرة أقيمت في أحد المقاهي اللبنانية.
وظهرت "ليا" في الصور التي نشرتها والدتها كارلا على حسابها عبر "إنستغرام" وهي تتوسط والديها، وكانت ليا مرتديةً فستانًا زهريًا بينما اختار والدها ارتداء سترة جينز وقميصًا أبيض. وعلقت "كارلا" على الصور بالمناسبة: عيد ميلاد سعيد ليا. 
 

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