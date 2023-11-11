كارلا حداد وطوني أبو جودة يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما ليا

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
فاجأ الممثل العراقي الكسندر علوم، زوج الفنانة العراقية رحمة رياض، جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر منصة "اكس"، بتصريح حمل في طياته رسالة غير متوقعة، ما اثار الكثير من التساؤلات.
استذكر الممثل المصري حسن الرداد أفراد عائلته الراحلين، والده ووالدته وشقيقه فادي، طالباً من الجمهور الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
فاجأت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، في احدث ظهور لها.