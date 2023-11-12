بالفيديو - خطوبة نارين بيوتي من رجل اعمال شهير: اول خطوة لحتا نبني عيلة

وفي التفاصيل، اعلنت نارين الخبر امس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كاشفة ان الخطوبة تمت قبل يوم واحد من بدء الاحداث في فلسطين ما دفعها الى تأجيل اعلان الخير.

وشاركت نارين مع متابعيها إنستغرام، مقطع فيديو من اجواء حفل الـPorposal الذي نظمه خطيبها لطلب يدها، والذي وثق الاجواء الساحرة بينها والزينة الفخمة للمكان الذي اختاره.

وظهرت نارين في الفيديو متفاجئة من مبادرة خطيبها و سعيدة جدا، لا شك حين ركع على ركبتيه و البسها خاتم الخطوبة.

وارفقت نارين الفيديو، الذي لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل، تعليقا مؤثرا جاء فيه: " I said YES خطينا اول خطوة لحتا نبني عيلة سوا و متحمسة كتير لمستقبلنا، كنت عطول قول اني بنت محظوظة بس اليوم فيني قول اني محظوظة بوجودك."

وفور نشر الفيديو انهالت تعليقات المباركة من المتابعين، الذين تمنوا لنارين ورامي حياة سعيدة واياما جميلة ملؤها الحب.