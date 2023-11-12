أحلام تدافع عن نانسي عجرم وتشيد بأدائها في حفل "روائع بليغ حمدي"

اسمح لي غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بأحساسها وكانت قمه من الروعه وتميزت ولو تسأل كل الفنانين راح يوافقوني الرأي نانسي كانت راااااائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا تحيه عظيمه لها #انزلوا_الناس_منازلها #نانسي_روائع_بليغ_حمدي #نانسي_عجرم وياليت تعمل اعمال لها مكبلهه لتمتع جمهورها… https://t.co/eErbFgxzXp — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 12, 2023

وفي التفاصيل، نشرت إحدى الصفحات على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "ما عارف ليش المدح المبالغ وقت نانسي عجرم غنت مستنياك من يومين، ما هي صرلها من عمرها 10 سنين بتتدرب ع هالاغنية وعلقت ع ربها، اي لو انا صرلي 30 سنة بتدرب عليه كنت ابدعت فيها.. بلا جلاقة".هذا التعليق استفز الفنانة الاماراتية احلام، التي اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، وأرفقتها بالقول: "اسمح لي، غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بإحساسها، وكانت قمه من الروعة وتميزت.. ولو تسأل كل الفنانين رح يوافقوني الرأي".وتابعت أحلام: "نانسي كانت رائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا.. تحيه عظيمه لها، وياليت تعمل اعمال لها مققبلة لتمتع جمهورها.. غنت لايف وكأنها في الاستوديوا ولا غلطة".