أحلام تدافع عن نانسي عجرم وتشيد بأدائها في حفل "روائع بليغ حمدي"

وفي التفاصيل، نشرت إحدى الصفحات على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "ما عارف ليش المدح المبالغ وقت نانسي عجرم غنت مستنياك من يومين، ما هي صرلها من عمرها 10 سنين بتتدرب ع هالاغنية وعلقت ع ربها، اي لو انا صرلي 30 سنة بتدرب عليه كنت ابدعت فيها.. بلا جلاقة".
هذا التعليق استفز الفنانة الاماراتية احلام، التي اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، وأرفقتها بالقول: "اسمح لي، غنت بسلطنه عظيمه وابهرت الجميع بإحساسها، وكانت قمه من الروعة وتميزت.. ولو تسأل كل الفنانين رح يوافقوني الرأي".
وتابعت أحلام: "نانسي كانت رائعه واطربت وسلطنت وسلطنتنا.. تحيه عظيمه لها، وياليت تعمل اعمال لها مققبلة لتمتع جمهورها.. غنت لايف وكأنها في الاستوديوا ولا غلطة".