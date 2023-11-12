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تيك توكر امريكية شهيرة تعلن اسلامها وترتدي الحجاب في بث مباشر
تيك توكر امريكية شهيرة تعلن اسلامها وترتدي الحجاب في بث مباشر
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تيك توكر امريكية شهيرة تعلن اسلامها وترتدي الحجاب في بث مباشر

فن

2023-11-12 | 05:30
تيك توكر امريكية شهيرة تعلن اسلامها وترتدي الحجاب في بث مباشر
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Aljadeed
تيك توكر امريكية شهيرة تعلن اسلامها وترتدي الحجاب في بث مباشر

اثارت "التيك توكر" الأميركية الشهيرة ميغان رايس بلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اعلنت​إسلامها في بث مباشر على الهواء نطقت فيه الشهادة.

 

وفي التفاصيل، ظهرت ميغان في بث عبر "تيك توك"، وهي ترتدي الحجاب وتنطق الشهادة.

واللافت ان أحد المسلمين في الفيديو لقنها الشهادة وساعدها على اعلان اسلامها.

وتصدرنت ميغان رايس الترند بعد ان احتفى بها الكثير من المسلمين حول العالم، وعلقوا مباركين لها.

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