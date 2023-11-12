تيك توكر امريكية شهيرة تعلن اسلامها وترتدي الحجاب في بث مباشر

وفي التفاصيل، ظهرت ميغان في بث عبر "تيك توك"، وهي ترتدي الحجاب وتنطق الشهادة.

واللافت ان أحد المسلمين في الفيديو لقنها الشهادة وساعدها على اعلان اسلامها.

وتصدرنت ميغان رايس الترند بعد ان احتفى بها الكثير من المسلمين حول العالم، وعلقوا مباركين لها.