إليكم سبب غياب جورج خباز عن دراما رمضان 2024

وبحسب معلومات موقع "فوشيا"، فإن جورج خباز يستعد لكتابة مسلسل يتألف من 10 حلقات، وسيبدأ التحضير له قريباً كي يكون جاهزاً للعرض على إحدى المنصات بعد شهر رمضان المقبل.وقد أوضحت المصادر أن المسلسل المنتظر يدور في إطار الكوميديا السوداء، حيث يعالج فيه جورج خباز قضايا اجتماعية، وهو المجال الذي يعرف به وسبق وكتب عددا من الأعمال اللبنانية.