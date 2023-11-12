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إليكم سبب غياب جورج خباز عن دراما رمضان 2024
إليكم سبب غياب جورج خباز عن دراما رمضان 2024
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إليكم سبب غياب جورج خباز عن دراما رمضان 2024

فن

2023-11-12 | 06:58
إليكم سبب غياب جورج خباز عن دراما رمضان 2024
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Aljadeed
إليكم سبب غياب جورج خباز عن دراما رمضان 2024

رغم تحقيقه نجاحا باهرا في مسلسل "النار بالنار" الذي عُرض في الموسم الرمضاني من العام 2023، يغيب الممثل اللبناني جورج خباز عن دراما رمضان 2024 بسبب انشغاله بتحضير عمل جديد له.

وبحسب معلومات موقع "فوشيا"، فإن جورج خباز يستعد لكتابة مسلسل يتألف من 10 حلقات، وسيبدأ التحضير له قريباً كي يكون جاهزاً للعرض على إحدى المنصات بعد شهر رمضان المقبل.
وقد أوضحت المصادر أن المسلسل المنتظر يدور في إطار الكوميديا السوداء، حيث يعالج فيه جورج خباز قضايا اجتماعية، وهو المجال الذي يعرف به وسبق وكتب عددا من الأعمال اللبنانية.
 

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