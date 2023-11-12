قبلة جريئة بين قيس الشيخ نجيب ومرام علي في الخائن تثير جدلا واسعا

وبعد ان شهدت الحلقات الأولى من العمل مشاهد جريئة من بينها قُبلة بين بطلة العمل الممثلة السورية سلافة معمار وزميلها الممثل قيس الشيخ نجيب، كما ظهرا معا في السرير، شهد المسلسل في حلقاته الماضية قُبلة جريئة بين "سيف" والذي يجسد دوره قيس الشيخ نجيب وعشيقته "تيا" التي تلعب شخصيتها الممثلة السورية مرام علي.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه المشاهد، اذ انقسمت الارا بين من انتقدها واعتبر ان المجتمع غير مستعد لتقبل هكذا مشاهد جريئة، في حين دافع البعض الاخر عن الموضوع معتبرا ان الممثل ينفّذ ما يطلبه النص وهذا يفيد حبكة العمل وسياق تطور الشخصيات.