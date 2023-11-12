رسالة مؤثرة من هبة طوجي لزوجها بعد ترشحه لجائزة الغرامي 2024

وفي تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، أعربت هبة طوجي عن سعادتها بإعلان ترشح زوجها لهذه الجائزة، اذ قالت: "تهانينا حبيبي.. ترشحك للمرة الثانية لجائزة الغرامي يأتي عن جدارة.. استمر في التألق في جميع أنحاء العالم، واجعل موسيقاك سبيلا لنشر الحب والوئام".وتابعت: "أنا فخورة بك يا حبيبي، أنت فنان رائع وإنسان عظيم. أعلم أنك ستفوز بهذه الجائزة، فأنت تستحقها بكل جدارة".الجدير ذكره أنها المرة الثانية التي يتمّ فيها ترشيح اسم معلوف في حفل جوائز الغرامي، بعد أن اختير العام الفائت للمنافسة عن فئة أفضل ألبوم موسيقي عالمي من خلال ألبومه Queen of Sheba الذي تعاون فيه مع المغنية أنجليك كيدجو.