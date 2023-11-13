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نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وماغي بو غصن تعايدها
نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وماغي بو غصن تعايدها
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نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وماغي بو غصن تعايدها

فن

2023-11-13 | 04:32
نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وماغي بو غصن تعايدها
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Aljadeed
نور الغندور تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها وماغي بو غصن تعايدها

احتفلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور بعيد ميلادها الـ 30.

وفي التفاصيل، نشرت نور تعليقا خاصا بها عبر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام قالت فيه: "مرحبا 30"
من جهتها، وجهت الفنانة جيسي عبدو معايدة خاصة بالمناسبة واختارت صورة لنور ظهرت خلالها وهي تحمل قالب الحلوى وتضع بجانبها باقة من الورود التي طغى عليها اللون الزهري، وخلفها بالونات باللونين الأبيض والبنفسجي، وقالت: "يا نور القمر، إن شاء الله ينعاد عليكي بالصحة والفرح والنجاح. وإن شاء الله منبقى نعايدك بظروف أفضل. بحبك حبيبة قلبي". لترد الأخيرة: "آمين يا رب يا حبيبة قلبي".
وبدورها، شاركت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن صورة لها على حسابها عبرمنصة إنستغرام، وعلقت عليها: "سنين كتيرة ملياني نجاح وصحة وراحة بال يا حبيبة قلبي عقبال المية".
 

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