أحلام تسخر من تيكتوكر لبنانية: "اعملي تبولة" ونضال الاحمدية تتوعد

من درى عنك يا انتي كتييير راح نشتاق لكم اما الاعتذار والا الافلاس يالله بدي روحي اعملي لي تبوله جوعانه 🇸🇦 https://t.co/lwWQ3mtS9g — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 11, 2023

وفي التفاصيل، كانت الفنانة الإماراتية أحلام أعلنت في وقت سابق مقاطعتها تطبيق تيك توك، وذلك بعد الحديث عن تقييد المنصة للمحتوى السعودي وحذف أي محتوى داعم للمملكة، الامر الذي اتخذه عدد كبير من المواطنين السعوديين.ولاحقا، ظهرت التيك توكر فاتيما في بث مباشر على حسابها عبر تيك توك، قالت فيه: "سمعت انو في كتير عالم مقاطعين تيك توك.. كتير رح نستقلكن بس ما تعتلوا هم، رح نخليكن على اطلاع بكل شي عم يصير".بدورها، اعادت أحلام نشر الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بالتعليق التالي: "من درى عنك يا انتي.. "كتييير راح نشتاق لكم".. إما الاعتذار وإلا الإفلاس.. يالله روحي اعمليلي تبوله جوعانة".هذا وقد دخلت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية على خط الهجوم على أحلام، اذ ردت من حساب مجلة الجرس على تغريدة احد المتابعين الذي قال: "معروف نواياها السيئة تجاه لبنان واللبنانيين.. حقدها ما تغير من قبل لليوم"، لترد عليه نضال بالقول: " هي واصالة مدعوكين الدعكي العجيبة.. يلا بتخلص الحرب ومنتفرغلا"، في حين كتبت متابعة أخرى: "هي متعالية وغير مهذبة الالفاظ"، لترد عليها نضال الاحمدية قائلة: "منهذبها مدام.. لازم.. هيدا واجب".