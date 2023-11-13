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بعد تعرضها لحادث سير.. أول تعليق من سهر الصايغ
بعد تعرضها لحادث سير.. أول تعليق من سهر الصايغ
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بعد تعرضها لحادث سير.. أول تعليق من سهر الصايغ

فن

2023-11-13 | 07:08
بعد تعرضها لحادث سير.. أول تعليق من سهر الصايغ
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Aljadeed
بعد تعرضها لحادث سير.. أول تعليق من سهر الصايغ

تعرضت الفنانة المصرية سهر الصايغ لحادث سير أدى إلى تهشم سيارتها، حيث أنقذتها العناية الإلهية من موت محقق، كما ساعدها عدداً كبيراً من المواطنين وذلك حسبما كتبت على "فيسبوك".

وفي التفاصيل، تواصل "ET بالعربي" مع سهر الصايغ للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت أنها بخير وموجودة داخل منزلها.
ولفتت إلى انها لم تتعرض لإصابات، لكن تهشمت سيارتها جزئياً كما وجهت الشكر لكل من سأل عنها.
وكانت سهر الصايغ قد نشرت مجموعة صور من الحادثة، معلقة : "الحمد لله عملت حادثة امبارح والعربية بالكامل اتحشرت فوق جزيرة في نص الطريق قدر الله وما شاء فعل، المهم أني فهمت معنى دعوة ربنا يوقفلك ولاد الحلال، الحمد لله ربنا وقفلي حوالي 30 ابن حلال، شالوا العربية حرفيًا وماسبونيش غير والعربية على الأسفلت، أشكركم جدا وكتر ألف خيركم، حقيقي مصر فيها رجالة".
 

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