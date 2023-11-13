أول ظهور لوالدة الفتيات الثلاث اللواتي استهدفهن العدو في عيناتا من داخل المستشفى

وفي التفاصيل، تحدثت الوالدة هدى حجازي التي نجت من الاستهداف بحرقة قلب عن تفاصيل ما حصل في عيناتا وكيف تم استهدافهن، في أول ظهور لها من داخل المستشفى لـ "المنار": "علقوا اجريي تحت السيارة وصرت صرخ بصوت عالي، فكرت حالي عم موت، واجا خالي سحبني من تحت السيارة، بس ما قدرت شوف امي وبناتي".

وأضافت الوالدة هدى حجازي بكلمات مؤثرة: " نحن اصحاب حق ولا نخاف".