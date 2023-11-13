الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أول ظهور لوالدة الفتيات الثلاث اللواتي استهدفهن العدو في عيناتا من داخل المستشفى
أول ظهور لوالدة الفتيات الثلاث اللواتي استهدفهن العدو في عيناتا من داخل المستشفى
A-
A+

أول ظهور لوالدة الفتيات الثلاث اللواتي استهدفهن العدو في عيناتا من داخل المستشفى

فن

2023-11-13 | 09:51
أول ظهور لوالدة الفتيات الثلاث اللواتي استهدفهن العدو في عيناتا من داخل المستشفى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أول ظهور لوالدة الفتيات الثلاث اللواتي استهدفهن العدو في عيناتا من داخل المستشفى

لا زالت الحادثة التي حصلت في بلدة عيناتا الجنوبية لا تنمحي من ذاكرة الشعب، بعد استهداف العدو الإسرائيلي جدّة وثلاثة صغار من أحفادها لمركبتهم بين بلدتي عيترون وعيناتا الحدودية مع فلسطين.

وفي التفاصيل، تحدثت الوالدة هدى حجازي التي نجت من الاستهداف بحرقة قلب عن تفاصيل ما حصل في عيناتا وكيف تم استهدافهن، في أول ظهور لها من داخل المستشفى لـ "المنار": "علقوا اجريي تحت السيارة وصرت صرخ بصوت عالي، فكرت حالي عم موت، واجا خالي سحبني من تحت السيارة، بس ما قدرت شوف امي وبناتي".

وأضافت الوالدة هدى حجازي بكلمات مؤثرة: " نحن اصحاب حق ولا نخاف".

 

اقرأ ايضا في فن

توقعات ليلى عبد اللطيف عن فلسطـين: فيديو يهلع الوسط الاسرائيلي وحدث كبير على معبر رفح
Play
16:12
Play

توقعات ليلى عبد اللطيف عن فلسطـين: فيديو يهلع الوسط الاسرائيلي وحدث كبير على معبر رفح

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على حلقة خاصة ​مع نيشان عبر قناة الجديد.

16:12

توقعات ليلى عبد اللطيف عن فلسطـين: فيديو يهلع الوسط الاسرائيلي وحدث كبير على معبر رفح

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على حلقة خاصة ​مع نيشان عبر قناة الجديد.

والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات
Play
15:04
Play

والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات

فاجأت والدة ليلى عبد اللطيف ابنتها على الهواء مباشرة، خلال حلقة خاصة عبر قناة الجديد.

15:04

والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات

فاجأت والدة ليلى عبد اللطيف ابنتها على الهواء مباشرة، خلال حلقة خاصة عبر قناة الجديد.

شيلاء سبت تبكي بشدة في عيد ميلادها.. اليكم السبب
10:30

شيلاء سبت تبكي بشدة في عيد ميلادها.. اليكم السبب

انهارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت أمام الجمهور، وبكت بمرارة في يوم ميلادها، جراء التعليقات التي تهاجمها حول عمرها ووضعها الاجتماعي.

10:30

شيلاء سبت تبكي بشدة في عيد ميلادها.. اليكم السبب

انهارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت أمام الجمهور، وبكت بمرارة في يوم ميلادها، جراء التعليقات التي تهاجمها حول عمرها ووضعها الاجتماعي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023