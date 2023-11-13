نجاة صحافيين بأعجوبة بعد تعرضهم لضربة إسرائيلية مباشرة ومايا دياب تعلق

نجا عدد من الإعلاميين والصحافيين من ضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت موكبهم، خلال قيامهم بجولة في بلدة يارون الجنوبية.



وفي التفاصيل، إستهدف صاروخانِ إسرائيليّان سيّارات تابعة لوسائل إعلام مختلفة في بلدة يارون، حيث سقطت القذائف بالقرب من سيّارتَي تلفزيوني "الجزيرة" و"الجديد" حيث كانت مراسلة الجديد ريف عقيل برسالة مباشرة على الهواء، بالإضافة الى استهداف سيارات للصحافيّين دون وقوع اي إصابات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق ما حصل،، وتحديدا خلال رسالة مراسلة الجديد على الهواء، اذ سقط الصاروخ بالقرب منها.

الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن غضبهم من الممارسات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، متمنيين للصحافيين ان يبقوا بأمان، حيث كتبت احدى المتابعات: "الحمدلله على سلامتك ريف والحمدلله على سلامة كل الصحفيين والمصورين وفرق العمل... انتبهوا على حالكم انتوا غاليين علينا ودعواتنا الكم بدوام الصحة".

هذا الحدث لاقى اهتمام رواد مواقع التواصل، وكان بارزا تفاعل عدد من الفنانين معه، ابرزهم الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "يا رب تحمي كل مراسل وصحافي من هذا القصف اللي عم يستهدف الجسم الاعلامي تحديدا وبشكل همجي .. الحمدلله على السلامة لكل الناجيين، لا زلنا ننتظر خروجهم من المنطقة الخطرة ونشاهدهم على الشاشات.. يا رب تحمي جنوب لبنان".