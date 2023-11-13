والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات

لا زال اسم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان سخرت مؤخرا من التيكتوكر اللبنانية فاتيما، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس".

