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والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات
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والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات

فن

2023-11-13 | 15:04
والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات
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Aljadeed
والدة ليلى عبد اللطيف تفاجؤها على الهواء وتروي حادثة غريبة حصلت مع ابنتها بعمر الـ 7 سنوات

فاجأت والدة ليلى عبد اللطيف ابنتها على الهواء مباشرة، خلال حلقة خاصة عبر قناة الجديد.

 وتحدثت والدة ليلى عن بداياتها في التنبؤات وما كان يحصل معها بعمر صغير جدا، الامر الذي اثر بـ ليلى.

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