توقعات ليلى عبد اللطيف عن فلسطـين: فيديو يهلع الوسط الاسرائيلي وحدث كبير على معبر رفح

وتحدثت ليلى خلال الحلقة عن توقعاتها حول الاحداث في فلسطين مشيرة الى حدث كبير على معبر رفح.
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لا زال اسم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي يتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان سخرت مؤخرا من التيكتوكر اللبنانية فاتيما، في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس".
رد الممثل الأميركي مارك رافلو بحزم على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي وصف الفلسطينيين الذين استشهدوا في الغارات الإسرائيلية بـ "أضرار جانبية".
يستمر النجوم بالتعبير يوميا عن حزنهم وغضهم من الاحداث المأساوية في فلسطين ومنهم الممثل السوري معتصم النهار.