فنانة باكستانية تطالب بمقاطعة نجوم هوليوود المؤيدين لـ "إسرائيل"

وفي إحدى التغريدات التي نشرتها أوشنا عبر حسابها على منصة "إكس"، طالبت متابعيها بمقاطعة نجوم هوليوود الذين أبدوا تضامنهم مع العدو الإسرائيلي، مشددةً على أنه من الواجب مقاطعة أعمالهم وموسيقاهم وكل ما يروجون له.وكتبت في تغريدتها المرفقة بأسماء نجوم هوليوود الداعمين للعدو: "اليوم، ابدأ مقاطعة نجومك، نجوم هوليوود، قم بإلغاء متابعتك لحسابات جميع من في هذه القائمة، تعهد بأن لا تدفع المال في مشاهدة أفلامهم، وسماع موسيقاهم، أو شراء أي شيء يدعمونه"، مضيفة: "أنتم مصدر قوتهم، فاسلبوهم إياها، وشاركوا الحملة على نطاق واسع".