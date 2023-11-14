أول ظهور للصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي بعد تعرضه للتهديد من إسرائيل

على ما يبدو ان الاحتلال موجوع جداً من فضحنا لحقيقة وجهه الدموي

أنا صحفي حر والمفترض الصحفيين يحظون

بحماية دولية، أحمل مسؤولية سلامتي للمجتمع الدولي .

لن أتوقف عن النشر ولا عن فضح جرائم الإحت..لال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

وأفوض أمري إلى الله ✌🏻🇵🇸#FreePalestineFromIsrael pic.twitter.com/S52tRBnbqZ — صالح الجعفراوي - Saleh Aljafarawi (@salehaljafarawi) November 13, 2023

وفي التفاصيل، نشر صالح على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة للمنشور الإسرائيلي الذي يهدده علنا بانهاء حياته، اذ جاء فيه بحسب ما ذكر، ان "العدو يضع المصور صالح في القائمة الحمراء لانهاء حياته بعد ان وثق كل جرائمه ونشرها على تطبيقه عبر انستغرام".وقد ارفق صالح الصورة بالتعليق التالي: "على ما يبدو ان العدو موجوع جداً من فضحنا لحقيقة وجهه الدموي.. أنا صحفي حر والمفترض الصحفيين يحظون بحماية دولية.. أحمل مسؤولية سلامتي للمجتمع الدولي ".وتابع: "لن أتوقف عن النشر ولا عن فضح ما يحصل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وأفوض أمري إلى الله".