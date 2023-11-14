مصدر مقرب من طليق نادين الراسي : لديها الحق برؤية ولديها منذ سنوات

وبحسب الموقع، ابدى المصدر، الذي وصفه الموقع بـ "المقرب من جيسكار"، استغرابه من تصريحات نادين حول الانفصال، اذ قالت مؤخرا أنها اتخذت قرار الانفصال تجنبا لسلامة ولديها من الحالة المرضية التي كانت تعيشها مع زوجها في تلك الفترة.

وقال المصدر أن جيسكار هو من اتخذ قرار الانفصال لأنه اعتبره الحل الأنسب لتأمين حياة صحية له ولولديه، وعلق: "من المحتمل أنها كانت تتكلم عن الحالة المرضية التي شاهدها الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة".

واضاف: "تمتلك نادين الراسي الحق برؤية ولديها منذ سنوات بموجب حكم قضائي، خلال فترة عطلة الأسبوع. وجيسكار كان مُصرّا على تنفيذ هذا القرار، إلا أنها توقفت فجأة عن لقائهما".





