معتصم النهار يعبر عن حزنه : الروح متعبة والقلب حزين

في هذا السياق نشر صورة له على حساله عبر انستغرام، ارفقها بتعليق مؤثر جاء فيه: "الروح متعبة والقلب حزين والعقل يرسم كل يوم أشكال الانتصار على كل شيء مظلم".

وتابع: "الحياة كل يوم تجبرنا على عيشها بالشكل الذي تريده ونحن نخبرها بأننا سنبقى نتمنى ونعمل ونطالب وننتصر لأنفسنا ولكل المظلومين والمقهورين حولنا".

كما قال معتصم لموقع فوشيا: "نرى يوميا حالات القتل والدمار ولا نستطيع تغيير هذا الواقع. ما في اليد حيلة".

وأضاف: "أرواحنا تعبت، قلبنا حزين وكل يوم نفكر أنه لا بد من الانتصار على كل أنواع الظلم فتعود الحياة من جديد لتكشف عن وجهها الحقيقي".

وتابع معتصم: "لا بد من التمسك بالأمل للخروج من النفق المظلم الذي نمر به، حتى يأتي الوقت المناسب للانتصار لكل المظلومين والمقهورين حول العالم".