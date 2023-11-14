ممثل امريكي شهير يهاجم نتنياهو : الفلسطينيون ليسوا اضرارا جانبية

وكتب رافلو بمنشور عبر "إكس": "لا. أعتذر منك. إنهم ليسوا "أضراراً جانبية" بل هم بشر ولدوا هناك، ويعيشون هناك، ومعظم هؤلاء البشر عالقون هناك".

وأضاف: "تحلّى ببعض التعاطف! إنّهم فلسطينيون وليسوا بنايات أو طرقات أو أشياء. إنهم بشر، وكذلك الرهائن الذين قد تدمّر حياتهم أيضًا، وهم ليسوا "أضراراً جانبية" أيضاً".