ممثل امريكي شهير يهاجم نتنياهو : الفلسطينيون ليسوا اضرارا جانبية
رد الممثل الأميركي مارك رافلو بحزم على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي وصف الفلسطينيين الذين استشهدوا في الغارات الإسرائيلية بـ "أضرار جانبية".
وكتب رافلو بمنشور عبر "إكس": "لا. أعتذر منك. إنهم ليسوا "أضراراً جانبية" بل هم بشر ولدوا هناك، ويعيشون هناك، ومعظم هؤلاء البشر عالقون هناك".
وأضاف: "تحلّى ببعض التعاطف! إنّهم فلسطينيون وليسوا بنايات أو طرقات أو أشياء. إنهم بشر، وكذلك الرهائن الذين قد تدمّر حياتهم أيضًا، وهم ليسوا "أضراراً جانبية" أيضاً".