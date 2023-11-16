ستيفاني عطالله تثير الجدل بأحدث ظهور لها في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله في السعودية.

وفي التفاصيل، نشرت ستيفاني صورا على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام خلال تواجدها في حفل في الرياض.

واختارت ستيفاني بدلة رجالية سوداء جعلتها تبدو بإطلالةغريبة، واجتمعت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله بالنجمة العالمية الشهيرة كايت موس في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكايت احتضنت ستيفاني، وكتبت ستيفاني تعليقاً على الصور:" الأسطورة كايت موس وضعت يدها على كتفي، أعتقد أننا بتنا صديقتين مقربتين إلى الأبد".

وتفاعل الجمهور على الصور وجاءت التعليقات الإيجابية على اطلالة ستيفاني، والبعض الآخرانقدها.