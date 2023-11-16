مي العيدان تعلق على طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي: لا يصلح للزواج

وفي التفاصيل، علقت مي العيدان بطريقة هجومية على خبر طلاق الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد، وشاركت متابعيها خبر الانفصال وعلقت: "هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميا من أحمد فهمي.. مو قلنا من زمان أنه لا يصلح لزواج مع أكثر من زيجة سابقة له وكلها تنتهي بطلاق".

كما وضعت مي العيدان اللوم على زوجات أحمد فهمي، وقالت على فرق السن بينه وبين هنا الزاهد بطريقة غير مباشرة: "الغلط مش منه الغلط من الستات اللي تنبهر فيه وتقبل تتزوجه.. الله يعوض هنا بالأحسن منها الدنيا قدامها وأهو عمره وراه".