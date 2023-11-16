مي العيدان تعلق على طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي: لا يصلح للزواج

وفي التفاصيل، علقت مي العيدان بطريقة هجومية على خبر طلاق الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد، وشاركت متابعيها خبر الانفصال وعلقت: "هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميا من أحمد فهمي.. مو قلنا من زمان أنه لا يصلح لزواج مع أكثر من زيجة سابقة له وكلها تنتهي بطلاق".
كما وضعت مي العيدان اللوم على زوجات أحمد فهمي، وقالت على فرق السن بينه وبين هنا الزاهد بطريقة غير مباشرة: "الغلط مش منه الغلط من الستات اللي تنبهر فيه وتقبل تتزوجه.. الله يعوض هنا بالأحسن منها الدنيا قدامها وأهو عمره وراه".
View this post on Instagram
A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
لا تزال الاحداث المؤلمة التي تحصل في فلسطين، تلقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من الفنانين والنجوم اللبنانيين والعرب، اذ تنتشر بكثرة مقاطع فيديو توثق ما يحصل بحق الشعب الفلسطيني.
تأهلت الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان، مايا ابو الحسن، الى نهائيات ملكة جمال الكون التي تُقام في السلفادور، بعد اختيارها ضمن اللائحة الفضية التي تتضمن 10 متسابقات، تليها اللائحة الذهبية التي تضم 3 متسابقات.
خرج الفنان المصري احمد فهمي عن صمته، في اول تعليق له بعد انتشار خبر طلاقه من الممثلة المصري هنا الزاهد.