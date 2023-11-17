انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تثير الجدل بتعليقها.. اليكم ما قالته

وفي التفاصيل، شاركت انجيلا على خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو من حلقة "اعترافات مع ريتا" الذي يُعرض على قناة الجديد، حيث كان ضيفا ريتا حرب يتحدثان ما اذا كان يحق للاب ان يحصل على حضانة الأطفال في حال زواج طليقته مرة أخرى".وقد أرفقت انجيلا الفيديو بالتعليق التالي: "صح، يحقّ للاب أنو ياخذ ولاده من طليقته إذا رجعت تجوزت، لانو ما بيقبل يعيشوا مع رجل غريب بنفس البيت"، لتضيف متسائلة: "بس السؤال هو.. انو هيدا الاب اذا رجع تجوز "أو" عاشت معه امرأة غريبة بالبيت، مساكنة مثلا، بتختفي القيم والمبادىء ومراعاة شعور الولاد؟ او القوانين بتنفرض بس على المرأة؟".تعليق انجيلا هذا شكل حالة من الجدل بين المتابعين، الذين اعتبروا انها تلمح الى ما حصل بينها وبين الفنان وائل كفوري عقب طلاقهما، مشيرين الى ان الخلاف قد عاد بين الطرفين.