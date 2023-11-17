أول ظهور لـ والدة نادين الراسي بعد تعرضها لـ جلطة يحزن الجميع .. خسرت الكثير من وزنها

وظهرت نادين في الصور، التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة، وهي تحتضن والدتها، وعلقت على الصور: "يا نور عيوني يا أمي".

وكتب نادين على صورة أخرى: "أشعر أنني بأمس الحاجة لوجودك بالقرب مني .هذا الشعور لا يرتبط بوقت ولا بعمر معين".

ووجهت نادين رسالة إلى كل الأشخاص الذين تمنوا لها الشفاء العاجل لوالدتها، وقالت: "شكرا جزيلا لكل صلواتكم والله يحمي أمهات الجميع الأحياء منهم وليرحم اللواتي غادرن هذه الحياة".

كما شددت على الدور الكبير الذي لعبته والدتها في حياتها وضرورة ايفائها بعضا من التضحيات التي قامت بها لصقل شخصيتها.