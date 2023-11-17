محمد رمضان يتعرض للانتقاد بسبب إطلالته

وفي التفاصيل، أحيا محمد رمضان حفلاً خاصاً في مركز المنارة بالتجمع الخامس في مصر، حيث ارتدى بنطالا وقميصا باللون الأبيض، جاء مرصعا بالكريستال عند منطقة الصدر.وبحسب ما أشار المتابعين، فإن ملابس محمد رمضان من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، وقد وصل سعر القميص إلى 3645 دولار.وقد نسق محمد رمضان الإطلالة مع نظارة شمسية من العلامة التجارية Balenciaga، وصل سعرها إلى 685 دولار.وبسبب اطلالته، تعرض محمد رمضان الى الانتقاد، نظرا للمبالغة في استعراض الملابس التي أتت هذه المرة شبيهة بالملابس النسائية، بحسب ما قال عدد من المتابعين.