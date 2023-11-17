محمد رمضان يتعرض للانتقاد بسبب إطلالته

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
لا تزال الاحداث المؤلمة التي تحصل في فلسطين، تلقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من الفنانين والنجوم اللبنانيين والعرب، اذ تنتشر بكثرة مقاطع فيديو توثق ما يحصل بحق الشعب الفلسطيني.
تأهلت الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان، مايا ابو الحسن، الى نهائيات ملكة جمال الكون التي تُقام في السلفادور، بعد اختيارها ضمن اللائحة الفضية التي تتضمن 10 متسابقات، تليها اللائحة الذهبية التي تضم 3 متسابقات.
خرج الفنان المصري احمد فهمي عن صمته، في اول تعليق له بعد انتشار خبر طلاقه من الممثلة المصري هنا الزاهد.