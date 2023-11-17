أول تعليق لـ احمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

وفي التفاصيل، نشر فهمي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو للممثلة العالمية أنجلينا جولي، وهي تقول فيه: "لم أفهم أبداً لماذا بعض الناس محظوظون بما فيه الكفاية ليولدوا ويحظوا بالفرصة التي حصلت عليها للحصول على هذا الطريق في الحياة، ولماذا في كل أنحاء العالم هناك امرأة مثلي تماماً".الفيديو أثار الفيديو جدلاً حول قصد احمد فهمي من نشره، خصوصا بعد طلاقه من هنا الزاهد.الجدير ذكره أن هنا الزاهد كانت قد أكدت خبر طلاقها من أحمد فهمي، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في "إنستغرام" قائلةً: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".