صفاء سلطان تكشف وصية والدها الراحل.. ما علاقة فلسطين؟

وفي التفاصيل، شاركت صفاء على حسابها عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بوالدها، وأرفقته بتعليق استذكرت خلاله والدها الراحل بكلمات مؤثرة، حيث وصفت نفسها بأنها "نسخة عنه"، متمنية له الرحمة والمغفرة.

وكتبت الفنانة صفاء سلطان: "ألف رحمة ونور لروحك يا حبيبي بهي الأيام يلي عم نمرق فيها، كنت زمان أسمع إني بشبهك، بس ما اتخيلت إني فعلا مثلك ونسخة منك، اشتقتلك بابا، نفسي بهي اللحظة نحضر الأخبار سوا، وتقلي شو رأيك، وتوصفلي كلشي مثل ما كنت تحب".

وأشارت إلى وصيته بجعلهم دائمي الحديث عن فلسطين: "لا تخاف حبيبي، عرفت تربي أولاد وبنات بحبو فلسطين، وهي قضيتهم مثل ما أمنتنا، ووعدناك ورح نوفي بالوعد أنا وأخواتي وولادنا".