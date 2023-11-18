ابنة الراحل كريم العراقي تستذكره وهذا ما كتبه لها

استذكرت ابنة الراحل كريم العراقي والدها الذي يعتبر أشهر كتّاب القصيدة الشعبية الغنائية العراقية، من خلال حديثها عن أشهر القصائد التي كتبها.

وفي التفاصيل، قالت ضفاف ابنة كريم العراقي، خلال لقاء لها مع برنامج "معكم" مع الاعلامية المصرية منى الشاذلي، إن القصيدة تمت كتابتها في بداية التسعينيات، لتصبح فيما بعد جزءاً من مطلع أغنية "رحال" التي أداها كاظم الساهر.

وأشارت إلى أن "أتعرف ما معنى الكلمة" خضعت للكتابة على مرحلتين، حيث عاد والدها لاحقا لاستكمالها، مبينة أسلوبه المعتاد بكتابة القصائد والعودة لاستكمال معانيها في قصائد أخرى.

وأكدت ضفاف أن والدها كتب لها قصيدة"باب الجار"، التي جاءت بعد فترة الغربة وغيابهما عن بعضهما أثناء فترة الحرب، مشيرة إلى أنها أخبرته بسفرها حينها عن طريق رسالة ورقية وضعتها على مكتبه، لأنه طُلب منها ألا تخبر أي شخص.

وكان قد توفي الشاعر كريم العراقي متأثرا بإصابته بمرض عضال.