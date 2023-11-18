عمرو اديب يحتفل بزفاف نجله خالد من دون دعوة الفنانين

وفي التفاصيل، ظهر الاعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي وقد بدت السعادة عليهما بزواج خالد أديب من خلال قبلة بينهما.

وخلال الحفل وجه عم العريس الإعلامي عماد أديب، نصيحة لابن شقيقه في يوم زفافه، قائلاً: "أولا مبروك لخالد وفرح، خالد كان أول ولد في الإخوات التلاتة والعيلة، وكانت فرحته كبيرة جدا عندنا، أنا هقولكم حاجة لك، وحاجة ليكم انتم الاثنين، بالنسبة لك أنت، لازم لازم تعمل تمثال لأمك ولأبوك، لأنهم يستاهلوا، أنا عشت معهم وعارف التجربة".

وتابع: "تاني نصيحة لكم، سأقولها بالإنجليزي لأنها ماتنفعش باللغة العربية، في العلاقا الإنسانية سواء صداقة أو زواج، هناك أشخاص Lovealbe (محبوب) لكن للأسف مش Livable (صالحين للعيش معهم)، وهناك العكس، وأسوأ احتمال أن يقع شخص في آخر ولا Loveable أو Livable، أتمنى لكم أن تكونوا محبوبين وصالحين للعيش معاً".