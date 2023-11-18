اليسا تساند نضال الاحمدية وتتعرض للهجوم من جمهورها: نحنا اللي مندعمك مش هي

تعرضت الفنانة اللبنانية اليسا لهجوم حاد من قبل جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر منصة "اكس"، بعد أن ساندت الإعلامية اللبنانية نضال الاحمدية وايدت كلامها، التي كانت الأخيرة قد تحدثت فيه عن فانز اليسا الذين يهاجمونها، متوعدة بالقضاء.



وفي التفاصيل، نشر حساب مجلة الجرس الذي تديره نضال الاحمدية، على منصة "اكس"، صورة لـ اليسا برفقة جمهورها، وعلقت عليها بالقول: "لولا صداقتنا بـ اليسا وثقتنا بها وبأخلاقها وترفعها.. لجعلَنا بعضٌ من جمهورها نعتقدُ انها تديرهم ضدنا".

وتابعت نضال الاحمدية كلامها قائلة: "مجموعة من عشاق اليسا يعانون من اضطرابات سلوكية ويحتاجون الى زجهم جماعات في مستشفيات المجانين"، مضيفة: "اي تطاول على مؤسستنا وعلينا سنلجأ الى مقاضاة الواطي المتطاول في اي بلد كان".

من جهتها، اعادت اليسا نشر تغريدة نضال الاحمدية على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقتها بالتعليق التالي: "انا معك"، الامر الذي عرضها لهجوم حاد من قبل جمهورها، فانهالت التعليقات من متابعي اليسا، الذين عبروا عن انزعاجهم وغضبهم، اذ قال احدهم: "تأكدي من الحكي بعدين اكتبي انا معك.. وترى نحنا الفانز اللي بندعمك مش هي".