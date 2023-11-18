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بعد تعرضها للهجوم.. اليسا توضح: اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام
بعد تعرضها للهجوم.. اليسا توضح: اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام
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بعد تعرضها للهجوم.. اليسا توضح: اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام

فن

2023-11-18 | 07:08
بعد تعرضها للهجوم.. اليسا توضح: اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام
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Aljadeed
بعد تعرضها للهجوم.. اليسا توضح: اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا، على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة أوضحت من خلالها علاقتها بجمهورها، وذلك بعد تعرضها للهجوم من فئة كبيرة منهم.

وفي التفاصيل، كتبت اليسا: "ما بعمري ببرر، بس لما الموضوع يتعلق بأشخاص بعتبرهن عيلتي الموضوع مختلف".
وتابعت: "الفانز بعرفن اسم واسم وما ممكن يقللوا احترام مع حدا، بس في ناس بيستخدموا صورتي وبيسيئوا لأشخاص تانيين، وهيدا شي مش مقبول وبرفضه تماما"، خاتمة كلامها بالقول: "اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام".
 

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