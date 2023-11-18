بعد تعرضها للهجوم.. اليسا توضح: اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام

نشرت الفنانة اللبنانية اليسا، على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة أوضحت من خلالها علاقتها بجمهورها، وذلك بعد تعرضها للهجوم من فئة كبيرة منهم.

