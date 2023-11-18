نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تيا وتوجه لها رسالة مؤثرة

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد ابنتها تيا ديب الذي صادف يوم أمس الجمعة.

ونشرت النجمة الذهبية صوراً جمعتها مع ابنتها تيا على حسابها عبر منصة انستغرام، وعلّقت نوال قائلةً: “عيد ميلاد سعيد يا كنزي الثمين”.

وتفاعل جمهور نوال الزغبي مع الصورة معبرين عن اعجابهم بالام وابنتها، وانهالت رسائل التهنئة بالعيد، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " قمرين دول ولا عنين"، "حبيبتي تيا كل عام وانتي قمر بجنب القمر ربي يحميكي ويحقق امانيكي".