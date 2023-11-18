نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تيا وتوجه لها رسالة مؤثرة

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تمت مشاركة منشور بواسطة Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة" في موسمه الرابع على قناة الجديد، الممثلة السورية وفاء موصللي.
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة" في موسمه الرابع على قناة الجديد، الممثلة السورية وفاء موصللي.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للاعلامي المصري خلال جولته الاخيرة في استرالية.