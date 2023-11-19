بالفيديو- تعرفوا على ملكة جمال الكون الجديدة.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، حلّت في المرتبة الثانية التايلندية Anntonia Porsild فيما جاءت الأسترالية Moraya Wilson في المرتبة الثالثة.
وبالتالي، فإن Sheynnis Palacios هي أول امرأة من نيكاراغوا تفوز بلقب ملكة جمال الكون.
الجدير بالذكر، أن مايا أبو الحسن الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2022 -2023 ياسمينا زيتون، كانت قد شاركت في المسابقة التي أقيمت في السالفادور.
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نشر الفنان اللبناني معين شريف، على حسابه عبر منصة "اكس"، تغريدة ناشد من خلالها فلسطين، في ظل الاحداث الحاصلة والاستهدافات والاعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي على أبناء غزة.
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة تحدثت فيها عن الخذلان، الامر الذي اثار بلبلة بين المتابعين وجمهور نوال.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقت جمهورها الذي تفاعل معها بشكل كبير وردد كلمات اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.