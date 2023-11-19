بالفيديو- تعرفوا على ملكة جمال الكون الجديدة.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، حلّت في المرتبة الثانية التايلندية Anntonia Porsild فيما جاءت الأسترالية Moraya Wilson في المرتبة الثالثة.

وبالتالي، فإن Sheynnis Palacios هي أول امرأة من نيكاراغوا تفوز بلقب ملكة جمال الكون.

الجدير بالذكر، أن مايا أبو الحسن الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2022 -2023 ياسمينا زيتون، كانت قد شاركت في المسابقة التي أقيمت في السالفادور.