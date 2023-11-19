أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنه ويوجه له رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، نشر سعد مجموعة من الصور التي جمعته بنجله الذي يحمل نفس الاسم "أحمد"، وعلق عليها عبر إنستغرام، قائلًا: ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جداً لأنك إنسان جميل، مش لإنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش.

وأضاف أحمد سعد كلامه: أخدت مني الحلو وسيبت الوحش، أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب، با حبيب قلبي أحمد أحمد سعد.