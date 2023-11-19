أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنه ويوجه له رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، نشر سعد مجموعة من الصور التي جمعته بنجله الذي يحمل نفس الاسم "أحمد"، وعلق عليها عبر إنستغرام، قائلًا: ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جداً لأنك إنسان جميل، مش لإنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش.
وأضاف أحمد سعد كلامه: أخدت مني الحلو وسيبت الوحش، أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب، با حبيب قلبي أحمد أحمد سعد.
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
نشر الفنان اللبناني معين شريف، على حسابه عبر منصة "اكس"، تغريدة ناشد من خلالها فلسطين، في ظل الاحداث الحاصلة والاستهدافات والاعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي على أبناء غزة.
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة تحدثت فيها عن الخذلان، الامر الذي اثار بلبلة بين المتابعين وجمهور نوال.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقت جمهورها الذي تفاعل معها بشكل كبير وردد كلمات اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.