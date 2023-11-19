نجمة لبنانية شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها وقبلات رومانسية تجمعهما

أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقت جمهورها الذي تفاعل معها بشكل كبير وردد كلمات اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.

