نجمة لبنانية شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها وقبلات رومانسية تجمعهما

وفي التفاصيل، نشرت السا مجموعة صور ومقاطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، وأمامهما قالب من الحلوى للمناسبة وبدت وهي تقبله على خده متمنية له عيد ميلاد سعيداً وبادلها هو أيضاً القبلة.
وأرفقت السا زغيب المنشور بالتعليق التالي :"عيد ميلاد سعيد لنظام الدعم الخاص بي، عيد ميلاد سعيد لك حبيبي، مبروك لسنوات أكثر نجاحا نحن نحبك".
View this post on Instagram
A post shared by Elsa Zgheib إلسا زغيب (@elsazgheib)
A post shared by Elsa Zgheib إلسا زغيب (@elsazgheib)
نشر الفنان اللبناني معين شريف، على حسابه عبر منصة "اكس"، تغريدة ناشد من خلالها فلسطين، في ظل الاحداث الحاصلة والاستهدافات والاعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي على أبناء غزة.
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة تحدثت فيها عن الخذلان، الامر الذي اثار بلبلة بين المتابعين وجمهور نوال.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقت جمهورها الذي تفاعل معها بشكل كبير وردد كلمات اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.