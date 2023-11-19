نجمة مسلسل الخائن تحتفل بنجاحه وتوجه رسالة للجمهور

وفي التفاصيل، شاركت مرام على حسابها عبر "إنستغرام" مجموعة صور لشخصية " تيا" الشابة العشرينية الخائنة التي تلعبها بالمسلسل.

وأرفقتها بتعليق بينت فيه أنها نسيت جهدها وتعبها أثناء تصوير العمل بسبب الأصداء الإيجابية التي تلقتها، مشيرة إلى أن أعظم نجاح يحققه الفنان هو اكتساب محبة الناس.

وكتبت مرام:" كمية الحب والتعب يلي عم توصلني كمية الجهد والتعب.. حبكم هو النجاح الأكبر".