نجمة مسلسل الخائن تحتفل بنجاحه وتوجه رسالة للجمهور

وفي التفاصيل، شاركت مرام على حسابها عبر "إنستغرام" مجموعة صور لشخصية " تيا" الشابة العشرينية الخائنة التي تلعبها بالمسلسل.
وأرفقتها بتعليق بينت فيه أنها نسيت جهدها وتعبها أثناء تصوير العمل بسبب الأصداء الإيجابية التي تلقتها، مشيرة إلى أن أعظم نجاح يحققه الفنان هو اكتساب محبة الناس.
وكتبت مرام:" كمية الحب والتعب يلي عم توصلني كمية الجهد والتعب.. حبكم هو النجاح الأكبر".
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A post shared by Maram Ali - مرام علي MA (@maramaliofficial)
A post shared by Maram Ali - مرام علي MA (@maramaliofficial)
نشر الفنان اللبناني معين شريف، على حسابه عبر منصة "اكس"، تغريدة ناشد من خلالها فلسطين، في ظل الاحداث الحاصلة والاستهدافات والاعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي على أبناء غزة.
نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة تحدثت فيها عن الخذلان، الامر الذي اثار بلبلة بين المتابعين وجمهور نوال.
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، امس، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث التقت جمهورها الذي تفاعل معها بشكل كبير وردد كلمات اغنياتها التي حفظها عن ظهر قلب.