فيديو نادر لـ السيدة فيروز في عيد ميلادها وريما الرحباني تعايدها بكلمات مؤثرة

عا قبال كل سنة بِ الصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ

وبِ إيّام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ

بِ الخير والعَدْل والسَلامْ



ومِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَ فلسطين

غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاءْ pic.twitter.com/e3yoWhgGWM — Reema Rahbany (@ReemaRahbany) November 19, 2023

وفي التفاصيل، نشرت ريما على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو نادر لـ السيدة فيروز من كواليس تسجيل أغنية "في ظلام الليل"، في أحد الاستوديوهات في نيويورك، حيث ظهرت فيه فيروز وهي تضع نظارات شمسية وتجلس على كرسي وتشارك في كيفية تلحين وتوزيع العمل من خلال إعطاء ملاحظاتها الخاصة للمايسترو الذي أبدى اعجابه بوجهات نظرها وأصر على اعتمادها خلال التسجيل.وقد أرفقت ريما الرحباني الفيديو بالتعليق التالي: "عقبال كل سنة بالصحّة والحُبْ ورَاحِة البَالْ، وبأيام أحْلا وألطَفْ وأَحَنْ بالخير والعَدْل والسَلامْ"، مضيفة: "مِن قَلْب القَلبْ مُهداة لَفلسطين، غَمَرَتْ تِلالَ بِلادِي الدُمُوعَ والدِمَاء".