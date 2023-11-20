مايك فغالي ضيف "بودكاست عالجديد" الليلة

في الحلقة، يكشف مايك فغالي عن أول مرة توقع فيها وفاة شخصية سياسية معروفة وكيف كانت ردة فعل أهله، كما أفشى عن السر وراء معرفة حياة الأشخاص من صوتهم، وهاجم المشككين بتوقعاته.هذا وتحدث مايك فغالي عما سيحصل في فلسطين ولبنان، وكشف مصير الدولار، كما تحدث عن خضة في مطار بيروت.أما عن انتخاب رئيس للجمهورية، فقد كشف مايك فغالي الاسم الذي سيحظى بهذا المنصب، كما حذّر رياض سلامة وأطلق عدة توقعات لشخصيات سياسية وفنية وإعلامية، مطمئنا المشاهدين في ختام الحلقة عن الوضع العام في لبنان.حلقة مليئة بالتوقعات والمفاجآت مع مايك فغالي تتابعونها الساعة 10:30 مساءً على "الجديد"، بالتزامن مع قناة AljadeedFan عبر يوتيوب.