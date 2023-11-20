أصالة تكشف سبب ظهورها حافية القدمين في السعودية

وفي التفاصيل، تحدثت الفنانة أصالة عن سبب اتخاذها هذه الخطوة مشيرة الى أن غنائها يكون أجمل وأنعم عندما تكون حافية.

وقالت الفنانة أصالة في المؤتمر الصحفي على هامش مشاركتها في حفل "ليلة الدموع" في السعودية : "أغلب الأوقات أكون حافية وإذا كانت فقرة لي وسأبذل بها مجهودا قويا مع أغاني صعبة أفضل أن أكون حافية، لأني اكتشفت إنني في المنزل وحتى بالاستديو أسجل الأغاني وأنا حافية القدمين، حتى إذا كنت ارتدي حذاء رياضي أخلعه".

وتابعت أصالة: "أحب الوقوف حافية وأنا أغني لأني جسدي يتحرك كثيرا قد لا يرى الجمهور هذه الحركة لكني أحس بها وحركتي مع المجهود في الغناء يكون أجمل وأنعم وأعلى وأنا حافية".