نيكولا معوض يحتفل بعيد ميلاد زوجته الاوكرانية برومانسية

ونشر معوض مقطع فيديو عبر حسابه عبر انستغرام، ظهر فيه وهو يحمل قالب الحلوى وإلى جانبه زوجته وابنته.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بكثافة، متمنيين لـ مادلين عيد ميلاد سعيد و للعائلة دوام السعادة.
View this post on Instagram
A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)
A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)
غرد الفنان اللبناني راغب علامة، مراسلة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين استشهدا بعد تعرضهما لاستهداف مباشر من قبل إسرائيل.
اثار تعليق الفنانة اللبنانية اليسا، على خبر استهداف الصحافيين في الجنوب ورحيل مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، غضب رواد مواقع لتواصل الاجتماعي، بسبب ما قالته.
نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة على حسابها عبر انستغرام نعت من خلالها الزميلة في قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع معماري، اللذان ارتقيا اليوم اثر استهداف اسرائيلي طالهما.