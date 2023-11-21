شاهدوا اخر ظهور لمراسلة الميادين فرح عمر قبل رحيلها

وتداول رواد مواقع التواصل الخبر بشكل واسع، معبرين عن حزنهم ومتمنيين لـ فرح وربيع الرحمة، ولاهلهم الصبر والسلوان على غيابهم، كما انتشر مقطع فيديو يظهر الرسالة الأخيرة لـ فرح قبل رحيلها.وفي السياق، كانت فرح كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "الحياة لَنْ تَدوم، عانِقوا من تُحبّون".