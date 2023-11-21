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طلاق امير يزبك عن زوجته الكندية رسميا .. نشر فيديو مع حبيبته الجديدة وكشف سبب طلاقه
طلاق امير يزبك عن زوجته الكندية رسميا .. نشر فيديو مع حبيبته الجديدة وكشف سبب طلاقه
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طلاق امير يزبك عن زوجته الكندية رسميا .. نشر فيديو مع حبيبته الجديدة وكشف سبب طلاقه

فن

2023-11-21 | 05:45
طلاق امير يزبك عن زوجته الكندية رسميا .. نشر فيديو مع حبيبته الجديدة وكشف سبب طلاقه
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Aljadeed
طلاق امير يزبك عن زوجته الكندية رسميا .. نشر فيديو مع حبيبته الجديدة وكشف سبب طلاقه

يبدو أن الانفصال كان مصير الفنان اللبناني أمير يزبك، اذ أعلن انفصاله عن زوجته اكندية الاصل بطريقة لافتة.

وفي التفاصيل، نشر أميرصورة على حسابه عبر فيسبوكبرفقة سيدة ليست زوجته، وكتب في تعليق:"شوفو الدولاب شو حلو ومنور وكتير كبير ومريح في كل الاوقات وأهم شي بتحس بالامان وكفالة كل العمر كيف ما برم دولابك ."

وفور نشر الصورة، تداولها الجمهور بشكل كبير، واثاروا ضجة حولها لا سيما ان السيدة التي كانت ترافقه ليست زوجته ماريا مدور.

كما نشر أمير مقطع فيديو عبر فيسبوك وهو يمشي مع حبيبته وعلق عليه قائلا: "طريقي".

وكان قد تردد في الفترة الأخيرة اخبارا عن انفصال أمير عن زوجته بعد وقوع خلافات بينهما، وبحسب الاخبار المتداولة فإن سبب الانفصال هو أن  زوجته قررت العودة إلى كندا مع أولادهما مع بداية الأزمة في لبنان  فهي كندية من أصل لبناني، في حين ان أمير رفض الأمر وبقي في لبنان.
وبحسب الصور التي ينشرها أمير مؤخرا، يبدو ان الزوجان أتخذا قرار الانفصال، اذ قرر الفنان اللبناني الاعالن عن ذل بطريقة غير مباشرة من خلال الصور و الفيديوهات.

 

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