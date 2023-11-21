نانسي عجرم تنعى فرح عمر و ربيع المعماري: السكوت جريــمة

اثار تعليق الفنانة اللبنانية اليسا، على خبر استهداف الصحافيين في الجنوب ورحيل مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، غضب رواد مواقع لتواصل الاجتماعي، بسبب ما قالته.

