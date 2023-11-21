نانسي عجرم تنعى فرح عمر و ربيع المعماري: السكوت جريــمة

وكتبت نانسي عجرم على حسابها عبر منصة "اكس": "استهداف الصحافيين والمدنيين جريمة والسكوت عنها جريمة أكبر!!! الله يرحمكن ويصبر قلوب أهاليكن!!! #فرح_عمر #ربيع_المعماري".
استهداف الصحافيين والمدنيين جريمة والسكوت عنها جريمة أكبر!!!
الله يرحمكن ويصبر قلوب أهاليكن!!! #فرح_عمر #ربيع_المعماري
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 21, 2023
استهداف الصحافيين والمدنيين جريمة والسكوت عنها جريمة أكبر!!!
الله يرحمكن ويصبر قلوب أهاليكن!!! #فرح_عمر #ربيع_المعماري
غرد الفنان اللبناني راغب علامة، مراسلة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين استشهدا بعد تعرضهما لاستهداف مباشر من قبل إسرائيل.
اثار تعليق الفنانة اللبنانية اليسا، على خبر استهداف الصحافيين في الجنوب ورحيل مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، غضب رواد مواقع لتواصل الاجتماعي، بسبب ما قالته.
نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن صورة على حسابها عبر انستغرام نعت من خلالها الزميلة في قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع معماري، اللذان ارتقيا اليوم اثر استهداف اسرائيلي طالهما.