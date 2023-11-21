راغب علامة ينعى فرح عمر وربيع المعماري: نشهد اليوم بداية نهاية "إسرائيل"

أحر التعازي للإعلام الحر ول #الميادين ولشعب لبنان وشعب فلسطين بوفاة الشهداء _#فرح_عمر و #ربيع_المعماري بعد أن استهدفهم العدو الإجرامي خلال ممارسة عملهم الشريف لكي يخفي هزائمه العظيمة باستهداف المدنيين والصحفيين. أنتا نشهد اليوم بداية نهاية ا س ر ائيل ا التي ارتكبت افظع المجازر… — RaghebAlama (@raghebalama) November 21, 2023

وفي تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، كتب راغب: "أحر التعازي للإعلام الحر ولـ الميادين ولشعب لبنان وشعب فلسطين بوفاة الشهداء رح عمر وربيع المعماري، بعد أن استهدفهم العدو الإجرامي خلال ممارسة عملهم الشريف، لكي يخفي هزائمه العظيمة باستهداف المدنيين والصحفيين".وتابع راغب: "اننا نشهد اليوم بداية نهاية "إسرائيل" التي ارتكبت افظع المجازر بحق المدنيين والأطفال العزل وانتهكت كل القوانين الدولية "، خاتما كلامه بالقول: "بعد اليوم على العالم الحر ان يعمل لمحاسبة المجرمين في كل المحاكم الجنائية الدولية ولهم ايضاً حساب رب العالمين بإذن الله".